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1 час назад

Молдавию заподозрили в попытке «прибрать к рукам» Приднестровье

Попытки Молдавии «прибрать к рукам» Приднестровье выглядят, как попытки бедных ограбить богатого соседа. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает «ВЗГЛЯД».

Молдавию заподозрили в попытке «прибрать к рукам» Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее молдавский МИД потребовал от России вывести оперативную группу войск с территории Приднестровья.

«Пребывание наших войск в регионе связано с выполнением миротворческой миссии. Это та сила, которая уже около 30 лет удерживает приднестровский конфликт от катастрофического развития», – подчеркнул Затулин.

Кроме того, по словам депутата, своим заявлением МИД Молдавии дискредитирует присутствие российских миротворцев в Приднестровье, как и само мирное состояние взаимоотношений. Он отметил, что все, кто рассуждает на эту тему, должен ценить, что конфликт хоть и не решен, но остается потухшим.

По мнению Затулина, действующие власти Молдавии только наращивают напряженность в своих отношениях с Приднестровьем. Это проявляется в ограничениях и блокадных мерах, которые Кишинев применяет совместно с Киевом.

«Молдове следовало бы ответить за то, что она нарушает все договоренности о неприменении блокадных мер в ходе переговорного процесса, ограничивает въезд и создает новые сложности для ведения экономической деятельности в Приднестровье», – подчеркнул чиновник.

Затулин добавил, что Молдавия – это разоренная страна, рядом с которой успешно работает промышленный пояс Приднестровья.

«Ее попытки присвоить себе эти активы – не что иное, как желание нищих ограбить богатого соседа. В этом и состоит цена слов, произнесенных министром Попеску», – подытожил он.

В мире,Константин Затулин,Госдума,МИД,Деловая газета "Взгляд",
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