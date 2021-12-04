Назарбаев объяснил отказ признать Крым российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году не признала Крым российским. Об этом он сообщил в фильме "Казах. История золотого человека", основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает ТАСС.

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"Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово", — сказал он.

По его словам, Казахстан не признал полуостров и украинским тоже. Он подчеркнул, что любит Украину и переживает из-за происходящего там.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему раньше не признавал Крым российским. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.