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41 минуту назад

В Белоруссии анонсировали экономические контрсанкции против Запада

Власти Белоруссии в ближайшее время объявят о введении пакета ответных санкций в отношении стран Запада, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко агентству Sputnik.

В Белоруссии анонсировали контрсанкции против Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", – сказал Головченко.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Запада. Там также отметили, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов.

2 декабря Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.

В ведомстве утверждают, что все, кто подпал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.

В мире,Роман Головченко,МИД,ЕС,ИА Sputnik,
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