Украина добровольно отдала Крым в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн. Об этом он пишет в статье, опубликованной в журнале Newsweek, передает РИА Новости.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», — считает Коэн. По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы».

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Американский аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.

Сейчас западные СМИ и политики утверждают, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч военных, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Также министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти «на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, заявлял, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

От деструктивного влияния на Украине США вряд ли откажутся полностью, заявил украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, Украина саботирует собственные решения и усугубляет текущую ситуацию, что не позволяет западным партнерам помочь стране, которая погрязла в коррупции и кризисах. По его словам, государству необходимо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стали события в 2014 году.

«Та политика, которую проводила Украина в 2014 году после госпереворота, делалась под диктовку США. Если у них есть претензии по некомпетентности, они должны предоставить их себе. Удивляет такое заявление американцев. Все, что происходит на Украине сейчас, весь этот ужас, война, вполне устраивает США. Сложно представить, что США полностью отказались бы от того деструктивного влияния на Украине», - отметил Дудчак.

Политолог подчеркнул, что США также сделали определенные успехи во вражде между Россией и Украиной.

Украинские военнослужащие в Крыму сами предложили российским военным взять регион под контроль. Они опасались, что иначе полуостров захватят войска НАТО, которые уже «готовились разместить там казармы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт РИА Новости.

Украинские военнослужащие вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено, — сказал Лукашенко.

По его словам, президент России Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы». Лукашенко отметил, что «заранее было договорено»: Крым нужно спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошёл в состав России без единого выстрела.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах посетить Крым и признать его российским. Политик отметила, что США обеспокоены таким пожеланием белорусского лидера.

Лукашенко до этого заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он отметил, что когда отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что крымчане ждут визита белорусского лидера, с которым начнётся развитие совместных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в «потере» Донбасса. Также, по его словам, и. о. главы государства в 2014 году Александр Турчинов виноват в «потере» Крыма.

«Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Зеленский, после того как суд в Амстердаме присудил скифское золото из крымских музеев Украине, пообещал вернуть в состав страны Крым. Он готов встретиться и пообщаться со своими российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Единственным условием для проведения такой встречи должно стать обсуждение темы украинских территорий, которые в Киеве считают «оккупированными».

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Крыма была неизбежна. Свое мнение он выразил в эфире телеканала UkrLife, передает РИА Новости.

«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины», — отметил он.

По его словам, разные группы населения по-своему видят будущее страны, из-за чего Украина не может существовать как единое государство.

«Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах: мы — в европейском, а они (жители востока Украины — прим. «Ленты.ру») были бы частью России», — признал эксперт.

Голобуцкий добавил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, однако этого можно было избежать, если бы полуостров заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами. «Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — сказал он.

В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.

«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.

Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.

«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.

В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского в последнее время стала довольно лихорадочной и нервозной, в таком состоянии он может пойти на военную авантюру и попытаться захватить Крым, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что сценарий, при котором нападение окажется удачным, крайне маловероятен.

Заявление Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева в Кремле расценивается как прямая угроза в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Если раньше заявления Украины о возвращении полуострова не воспринимались всерьез, то теперь некоторая обеспокоенность наблюдается даже среди ведущих российских политиков. Цеков объясняет это возросшей агрессивностью Зеленского в последние дни.

Игры НАТО

«Деятельность Зеленского в последние месяцы стала какой-то лихорадочной, появилась нервозность, агрессивность. Он понимает, что теряет рейтинг, теряет власть, и в таких условиях, действительно, может пойти на какую-то военную авантюру по захвату Крыма, — считает сенатор. — Понятно, что прежде всего он сосредоточится на Донбассе, с учетом того, что туда нагнали войска со всей Украины, но и тему полуострова президент не оставит. Но это связано с его личным статусом, личным авторитетом».

По словам политика, также складывается впечатление, что к агрессивным действиям Зеленского подталкивают страны НАТО: слишком много грозных, обвинительных заявлений в адрес России было сделано должностными лицами.

«Они говорят, что Россия собирается наступать на Украину. При этом замечу, что войска сосредотачиваются только возле ДНР и ЛНР. Несмотря на то что все понимают: Москва не собирается предпринимать никаких военных действий, Украина и НАТО сами могут спровоцировать конфликт. Так что ситуация куда более напряженная и тревожная, чем во все предыдущие годы», — полагает Цеков.

Вместе с тем, нападение на Крым политик считает крайне маловероятным, а его захват невозможным: он уверен, противник сразу получит мощный отпор и будет вынужден прекратить свои действия. Но попытки и провокации стран НАТО Цеков не исключает.

«Основные разжигатели войны — это страны НАТО. При этом надеюсь, что периодически к ним все же приходит отрезвление. Они должны понимать, что в случае начала военных действий, пострадают и члены альянса, что мир и спокойствие необходимо всем. Что Украину необходимо не провоцировать, а, наоборот, успокаивать», — сказал сенатор.