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43 минуты назад

Талибы издали указ о правах женщин

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) издало указ, касающийся прав женщин. Документ распространил в пятницу заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Талибы разрешили женщинам второе замужество
Фото: ReutersReuters

Как следует из указа, подписанного верховным лидером "Талибана" Хайбатуллой Ахундзадой, женщину нельзя принудить к браку, она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами.

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В нем также говорится, что в случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества, может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж.

В мире,Забихулла Муджахид,Талибан,
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