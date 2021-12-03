Спасение яхтсменами черепахи из сетей попало на видео

Яхтсмены в Сингапуре спасли запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач». На кадрах видно, как команда спортсменов терпеливо распутывает рыболовные снасти, в которые угодила обитательница морских глубин.

Инцидент произошел во время соревнований. Проплывающие мимо спортсмены заметили попавшее в «ловушку» животное, которое не могло самостоятельно выбраться из сетей. Они вытащили запутавшуюся в леске рептилию на борт судна и освободили ее. Черепаха осталась жива.