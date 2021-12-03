Переболевший COVID мужчина заразился штаммом «омикрон» в США

Новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на Гавайях. Им заразился человек, который в последнее время никуда не выезжал. Мужчина ранее уже болел COVID-19, но не вакцинировался. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

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Как говорится в сообщении, это случай локального распространения, истории поездок у инфицированного нет. Отмечается, что мужчина чувствует себя хорошо, у него не тяжелая форма заболевания. Власти штата призвали население не паниковать, соблюдать все меры предосторожности в общественных местах и пройти вакцинацию.

Ранее стало известно о первом случае заражения штаммом «омикрон» в США. Его зафиксировали в Калифорнии. Вирус с собой привез путешественник из Южной Африки. Он вакцинирован и переносит болезнь в легкой форме. Об этом рассказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, после прибытия в Штаты путешественник был на самоизоляции, его близкие сдали негативный тест на вирус.

Второй случай заражения «омикроном» в США обнаружили в Миннесоте. Инфицированный недавно вернулся из Нью-Йорка. Он также прошел вакцинацию.