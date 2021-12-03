Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн обвинил власти Украины в добровольной отдаче Крыма и черноморского флота России в 2014 году. Он назвал ее действия «добровольным саботажем». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Newsweek.

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Как утверждает Коэн в своей публикации, Украина не может «перестать зависеть от Москвы», так как погрязла в некомпетентности и коррупции. Он призвал власти страны избавиться от «привычки добровольного саботажа». По его словам, эта привычка возникла во время «войны» с Россией в 2014 году, когда «армия Украины отдала собственный черноморский флот и Крым» в собственность РФ.

Как считает автор статьи, сейчас Россия усиливает давление на Украину, «сосредотачивая войска на границе страны». Коэн также полагает, что Москва использует энергетическую зависимость Киева.