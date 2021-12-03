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39 минут назад

На Украине рассказали о военном плане НАТО в случае вторжения России

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву вооружения в случае вторжения России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине рассказали о военном плане НАТО в случае вторжения РФ
Фото:  Maxim Shemetov / Reuters Maxim Shemetov / Reuters

По его словам, союзниками Киева в ноябре был проведен анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Он подчеркнул, что главным предметом интереса является реальная боеспособность войск в случае возможного «российского вторжения».

«Запад оценивает это в практических интересах — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки». Выводы сделаны в целом положительные», — заявил журналист.

Бутусов добавил, что в настоящее время украинская сторона пытается показать Западу, что в случае «российской агрессии» сможет применить все имеющееся у государства вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок от союзников.

По мнению журналиста, что наилучшим вариантом для Киева стало бы прямое участие авиации НАТО на стороне Украины в гипотетическом конфликте.

Ранее в США назвали проблему для «вторжения России» на Украину. Как рассказали опрошенные агентством Bloomberg аналитики, в случае «вторжения» России операция начнется не раньше января из-за погодных условий и плохого состояния дорог. Так, эксперт американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд Павел Фельгенгауэр рассказал, что в это время года наблюдается распутица (период, когда по дорогам невозможно проехать из-за грязи, — прим. «Ленты.ру»), «то есть грязь».

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