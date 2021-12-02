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44 минуты назад

«Скрытые мотивы»: в Китае предупредили Россию об уловках США

США преследуют собственные интересы, оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщает China Military в четверг, 2 декабря.

В Китае предупредили Россию об уловках США
Фото: ReutersReuters

— Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы, — говорится в сообщении.

Белый дом, как уточняется, поставляет оружие на Украину, чтобы обострить ее отношения с Россией. Данная «уловка» сдерживает стратегического соперника, подчеркивает издание.

Лидер Китая назвал Путина самым близким другом

США удается держать Восточную Европу в напряженной военно-политической ситуации, говорится в материале. Ситуация на Украине, как подчеркивает портал, стала золотой жилой для американского военного бизнеса, отмечает РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразны» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

В мире,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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