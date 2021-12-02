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18 минут назад

Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией в стране в зимний период. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
Фото: ReutersReuters

«Он [план] не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — прим. «Ленты.ру») и локдауна», — сказал политик.

По словам главы государства, вместо этого его администрация намерена сделать акцент на расширение масштабов тестирования и вакцинации населения США от коронавируса.

Ранее Байден оценил эффективность имеющихся вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что в ближайшие несколько недель американские специалисты смогут определить, насколько легко распространяется данное заболевание, насколько оно опасно, какой вред причиняет и способны ли вакцины справиться с ним.

В мире,Джозеф Байден,Lenta.ru,
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