Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией в стране в зимний период. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

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«Он [план] не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — прим. «Ленты.ру») и локдауна», — сказал политик.

По словам главы государства, вместо этого его администрация намерена сделать акцент на расширение масштабов тестирования и вакцинации населения США от коронавируса.