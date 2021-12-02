Запад ввел новые санкции в отношении Минска. Досталось и сыну Лукашенко

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Оттаве в четверг практически одновременно объявили о новых ограничительных мерах в отношении «режима Лукашенко», которого на Западе не признают легитимным президентом Белоруссии. Среди физлиц в черном списке оказался и его сын Дмитрий Лукашенко. Подробнее о санкциях и реакции Минска — в материале «Газеты.Ru».

Минфин США внес в санкционный список 20 физлиц, 12 компаний и три воздушных судна из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 декабря на сайте американского ведомства.

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"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в ответ на вопиющее пренебрежение режимом Лукашенко международными нормами и благополучием своих граждан вводит санкции в отношении 20 лиц и 12 структур, а также относит к заблокированной собственности три самолета", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что включенные в этот список лица "содействовали незаконному проникновению мигрантов в ЕС, участвовали в подавлении гражданских свобод и демократии и поддерживали режим финансово". Среди тех, кого внесли в этот перечень - сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко.

"За то, что он является членом семьи представителя властей высокого ранга, ответственным или участвовавшим в коррупционной деятельности", - отмечается в документе.

В числе компаний - "Белтехэкспорт", "Трансавиаэкспорт", "Белорусская калийная компания", "Гардсервис".

Санкции вводятся против президентского спортивного клуба Белоруссии, а также предусматривают ограничения в отношении новых выпусков белорусских гособлигаций. Американцам нельзя проводить операции с "новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов республики Беларусь или Банком развития республики Беларусь". Обращение этих бумаг на территории США запрещено.

Об участии в санкциях против Минска объявили также Великобритания, Канада и Евросоюз. Брюссель реализует уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране вспыхнули протесты.

Санкции со стороны ЕС затрагивают государственную авиакомпанию "Белавиа", сирийскую авиакомпанию Cham Wings, белорусский пограничный спецназ (Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы), государственное туристическое агентство "Центркурорт", компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", еще несколько турагентств и гостиниц - в общей сложности 11 юрлиц. Их список содержится в соответствующем постановлении Совета ЕС.

Кроме того, в санкционный список ЕС включены 17 физлиц. Среди них - глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир погранспецназа Игорь Крючков, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, руководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики, а также судьи.

Лондон, в свою очередь, вводит санкции в том числе против "Беларуськалия". Оттава также внесла в санкционные списки Дмитрия Лукашенко, всего под различные ограничения попали 24 человека. В перечне также находятся семь структур, в том числе ОАО "Пеленг", ОАО "140 ремонтный завод" и ОАО "Агат - электромеханический завод".

Помимо этого, США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что европейские власти обсуждают шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления со стороны Белоруссии.

"Никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. Гибридная война усиливается", - констатировал, в свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау.

Как отреагировали в Минске

Позднее в четверг ситуацию прокомментировали в МИД Белоруссии, отметив, что санкции введены против "предприятий, не имеющих отношения к миграционному кризису".

"Это желание избавиться от конкурентов. ЕС вводит санкции, игнорируя причины глобального миграционного кризиса. Санкции направлены на удушение страны, но Белоруссия пройдет этот этап с достоинством", - заявили в ведомстве.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил о "мизерном" ущербе от вводимых странами Запада ограничительных мер.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев пешком подошла вплотную к границе Польши. Власти республики заявили о массовой атаке на границу впервые за 30 лет.

Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко - он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую.

После выборов в стране начались массовые акции протеста.