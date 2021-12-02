«Не знаю, как так вышло»: хирург ампутировала пациенту не ту ногу

Австрийский хирург ампутировала пациенту не ту ногу и отделалась штрафом, пишет газета Kurier.

Фото: Рамблер Рамблер

Хирургу предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорили к штрафу в размере 2700 евро.

Обвиняемая признала, что совершила ошибку, но отрицала «грубую халатность».

Пострадавший пациент - 82-летний мужчина, он попал в больницу в мае этого года. Ему была назначена ампутация левой ноги. Однако хирург перед операцией отметила правую ногу, чего никто из медперсонала не заметил. Ошибка вскрылась лишь два дня спустя, когда пациенту стали менять повязки.

Пациент не дожил до суда, поэтому компенсацию получат его родственники.

Адвокат подсудимой настаивал, что ошибка произошла не только по вине хирурга, но и из-за того, что «система контроля не сработала».