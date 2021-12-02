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30 минут назад

Лукашенко: на белорусско-польской границе «море безымянных могил» беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «море безымянных могил» беженцев на белорусско-польской границе.

Лукашенко: на белорусско-польской границе «море безымянных могил» беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью РИА «Новости» Лукашенко сообщил, что журналисты и наблюдатели работают только с белорусской стороны границы, а польские власти ввели чрезвычайное положение и «туда никого не пускают».

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти (...) Те, которые умирают в польских лесах, люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», - рассказал белорусский президент.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. Европейские власти обвиняют Минск в организации миграционного кризиса, тогда как президент Белоруссии заявляет, что ситуацию спровоцировали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Лукашенко также обещал больше не сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,РИА Новости,
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