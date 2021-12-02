Лукашенко объяснил свой выход к протестующим с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» объяснил появление с автоматом во время протестов в августе 2020 года.
По словам Лукашенко, он был уверен, что стрелять не придется, потому что участники протестов были не революционерами, а «трусами, которым заплатили деньги».
«Они несколько дней, недель ходили, гоняли их, толкали и прочее, они думали, что еще раз сходим - деньги развозили, на камере мы видели. Они трусы», - заявил Лукашенко.
Как объяснил белорусский лидер, ему пришлось взять автомат и воспользоваться дежурным вертолетом, когда пошли слухи, что он сбежал.
«Они (протестующие – прим. ред.) увидели этот вертолет и побежали. Я приземлился и прямо туда (на улицу возле президентской резиденции в Минске – прим. ред.) вышел с автоматом, вооруженная служба безопасности, - два человека, - со мной была», - рассказал Лукашенко.
Он добавил, что «это была не бутафория, а железная позиция».
Во время масштабных акций протеста, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, в интернете появился ролик, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках в сопровождении вооруженного сына Николая прилетел на вертолете к президентской резиденции. Он вышел на улицу к силовикам и дал им обещание «разобраться» с протестующими.