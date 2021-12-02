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1 час назад

Министр обороны США перепутал Россию с СССР

Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины «будет осуществляться совместно с международным сообществом». Как сообщает Reuters, комментируя ситуацию на Украине, глава Пентагона перепутал Россию с СССР.

Министр обороны США перепутал Россию с СССР
Фото: ReutersReuters

О возможном ответе США на действия России Остин говорил во время визита в Южную Корею. Он выразил надежду, что Штаты и РФ смогут работать над «решением вопросов и проблем и снижением напряженности в регионе».

«Любое решение, которое мы будем принимать [в отношении России], будет приниматься вместе с международным сообществом. Лучший исход - что мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину», - заявил Остин.

Также он призвал Москву «быть прозрачной в отношении наращивания военной мощи».

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти утверждения «фейк-кампанией».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью заявления о подготовке России к нападению. По мнению Матвиенко, третьи страны используют «ослабевшее» руководство Украины для нагнетания антироссийской истерии.

В мире,Ллойд Остин,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,МИД,Пентагон,ЕС,
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