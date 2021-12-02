Министр обороны США перепутал Россию с СССР

Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины «будет осуществляться совместно с международным сообществом». Как сообщает Reuters, комментируя ситуацию на Украине, глава Пентагона перепутал Россию с СССР.

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О возможном ответе США на действия России Остин говорил во время визита в Южную Корею. Он выразил надежду, что Штаты и РФ смогут работать над «решением вопросов и проблем и снижением напряженности в регионе».

«Любое решение, которое мы будем принимать [в отношении России], будет приниматься вместе с международным сообществом. Лучший исход - что мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину», - заявил Остин.

Также он призвал Москву «быть прозрачной в отношении наращивания военной мощи».

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти утверждения «фейк-кампанией».