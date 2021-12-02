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40 минут назад

Папа Римский собрался на Украину

Папа Римский Франциск собирается с визитом на Украину. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности, передает «Европейская правда».

Папа Римский собрался на Украину
Фото: ReutersReuters

«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — заявил глава УГКЦ.

Он назвал предстоящий визит понтифика очень мощным сигналом поддержки для Украины.

Шевчук рассказал, что несколько недель назад общался с Франциском, который был очень обеспокоен судьбой простых людей на Украине.

«Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — отметил глава УГКЦ.

Папа Римский Франциск ранее направил свои соболезнования в связи со взрывом на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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