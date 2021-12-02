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36 минут назад

«Другие мужья»: Лукашенко рассказал о жизни Тихановской в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не хочет возвращаться в страну из Литвы, поскольку у нее там уже «другие мужья». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Другие мужья»: Лукашенко о жизни Тихановской в Литве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма. Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», — заявил глава государства.

Также Лукашенко отметил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят ЦРУшники».

Стало известно решение Интерпола по поиску Тихановской

Напомним, что на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента в шестой раз победил Лукашенко набравший 80,1% голосов. После этого в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.

Одним из протестных лидеров была экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву. Участвовать в выборах она решила после того, как ее супруг Сергей Тихановский был арестован за призывы к насилию в отношении представителей власти.

В мире,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Интерпол,РИА Новости,
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