Кулеба сделал заявление о переговорах по Донбассу

Киев готов к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.