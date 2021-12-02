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15 минут назад

Обзор иноСМИ: железный занавес над Россией и вызов Лондона

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Обзор иноСМИ: железный занавес над Россией и вызов Лондона
Фото: ТАССТАСС

«Запад опускает над Россией железный занавес»

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Автор палестинской газеты Al Quds Дауд Омар Дауд сравнил современную политику США по отношению к России с «железным занавесом», который использовался властями СССР для создания торговых барьеров, жесткого контроля и изоляции самого Союза и Восточной Европы от западных стран. По мнению автора, Штаты решили опустить над Россией железный занавес на свой лад, чтобы выиграть на газовом рынке.

Дауд отметил, что США не просто так вмешиваются в конфликты в Восточном Средиземноморье: речь идет не только о поддержке союзника по НАТО - Греции, но и о доступе к огромным запасам газа. По мнению автора, этот газ США хотят сделать альтернативой российскому газу в Европе и усилить торговую изоляцию Москвы.

На границе Афганистана и Ирака начались бои

Во второй половине 1 декабря в районе Конг афганской провинции Нимроз начались столкновения между силами новых властей Афганистана и иранскими пограничниками. Об этом сообщает Aamaj News.

Агентство утверждает, что в районе шли ожесточенные бои с применением легкого и тяжелого вооружений. Афганские власти попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не уточнялась. СМИ писали, что причиной столкновений могли стать иранские фермеры, которые случайно пересекли границу.

«Китай и Россия окружают Японию»

В условиях обострения американо-китайских отношений военные корабли Китая и России «провокационно» прошли через пролив Цугару и обогнули Японию, пишет Asahi Shimbun. Издание подчеркивает, что Японию также окружает новейшее сверхзвуковое оружие Пекина и Москвы, обгоняющее мировые стандарты.

«ИноСМИ» собрали комментарии японских пользователей к этому материалу. Пользователь под ником pur отметил, что у Японии «такие силы самообороны, что они даже ракеты десятилетней давности все сбить не смогут». А комментатор sho отметил, что в новых условиях Японии необходимо атомное оружие.

«Россия заплатит»: Лондон бросает вызов Москве

Глава МИД Британии Элизабет Трасс в своей статье для Daily Mail заявила, что Россия «заплатит, если решит вторгнуться на Украину». По ее словам, Лондон «готов использовать все имеющиеся в его распоряжении дипломатические и экономические рычаги», чтобы избежать нового военного конфликта на Украине.

Также министр обвинила Россию в ведении «кампании экономического принуждения против европейских друзей» Лондона с использованием их зависимости от газа.

«Мы также не можем позволить России умыть руки после постыдного кризиса с мигрантами, разжигаемого Белоруссией», - подчеркнула Трасс.

«Китай и Россия быстро догоняют США»

Американский генерал Дэвид Томпсон заявил, что Китай и Россия «быстро догоняют» американцев в сфере комических вооружений. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Томпсона, есть целый ряд инструментов, которыми Москва и Пекин могут угрожать американским космическим системам, при этом китайцы «на самом деле намного опережают» Россию и развертывают свои спутниковые группировки «с невероятной скоростью» - в два раза быстрее, чем США.

В мире,Элизабет Трасс,Дэвид Томпсон,НАТО,МИД,InoSMI.Ru,Daily Mail,
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