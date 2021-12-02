Омикрон-штамм выявлен в Греции

В Греции выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что заболевший с легкими симптомами находится на самоизоляции.
"Сегодня утром подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом штаммом "омикрон". Этот наш согражданин прибыл в Грецию 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы, и они остаются в данный момент. Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведен контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм "омикрон" мы провели исследование", - рассказал Заутис.
По словам профессора, на карантине также находятся все те, с кем пациент контактировал.
"Мы отследили все контакты, провели тестирование всех их, на данный момент они все отрицательные. Все находятся под наблюдением EODY и гражданской защиты", - добавил Заутис.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцинация людей в возрасте старше 60 лет становится обязательной, иначе каждый месяц будет налагаться штраф в 100 евро.
"Новая мутация "омикрон" беспокоит нас и призывает к бдительности, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то время как приближающиеся праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению", - пояснил Мицотакис.