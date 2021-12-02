Омикрон-штамм выявлен в Греции

"Сегодня утром подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом штаммом "омикрон". Этот наш согражданин прибыл в Грецию 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы, и они остаются в данный момент. Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведен контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм "омикрон" мы провели исследование", - рассказал Заутис.