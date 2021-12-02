Экс-канцлер Австрии ушел из политики в 35 лет

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об окончательном уходе из политики. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники.

«Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел Карл Нехаммер», — информирует газета.

Напомним, что 6 октября в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии Курца и Минфине прошли обыски. 9 ноября канцлер подал в отставку из-за угрозы вотума недоверия, однако остался лидером партии и возглавил свою фракцию в парламенте.