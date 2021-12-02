Премьер Японии пожалел об отсутствии мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи с мэром Немуро назвал проблему заключения мирного договора с Россией борьбой со временем и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы кабмина.
«К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях до сих пор не решен и мирный договор не заключен», – сказал политик. «Я хотел бы усердно работать [над ее решением], держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», – заявил японский премьер.
Также Кисида выразил надежду на скорейшее возобновление поездок бывших японских жителей Курил на острова с целью посещения могил предков.
Ранее глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси сообщил, что Япония намерена решить с Россией вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и подписать соответствующий мирный договор.
По его словам, перед нынешним правительством стоит задача в том, чтобы решить вопрос принадлежности островов и заключении мирного договора с северным соседом, не перекладывая эту проблему на плечи последующих поколений.