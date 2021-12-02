Премьер Японии пожалел об отсутствии мирного договора с Россией

«К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях до сих пор не решен и мирный договор не заключен», – сказал политик. «Я хотел бы усердно работать [над ее решением], держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», – заявил японский премьер.