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50 минут назад

Премьер Японии пожалел об отсутствии мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи с мэром Немуро назвал проблему заключения мирного договора с Россией борьбой со временем и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы кабмина.

Премьер Японии пожалел об отсутствии мирного договора с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях до сих пор не решен и мирный договор не заключен», – сказал политик. «Я хотел бы усердно работать [над ее решением], держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», – заявил японский премьер.

Также Кисида выразил надежду на скорейшее возобновление поездок бывших японских жителей Курил на острова с целью посещения могил предков.

Ранее глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси сообщил, что Япония намерена решить с Россией вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и подписать соответствующий мирный договор.

По его словам, перед нынешним правительством стоит задача в том, чтобы решить вопрос принадлежности островов и заключении мирного договора с северным соседом, не перекладывая эту проблему на плечи последующих поколений.

В мире,Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,
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