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40 минут назад

В Раде заявили о «провале» и «позоре» Зеленского

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин подверг критике пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Facebook.

«Президент жалок»: в Раде заявили о «позоре» Зеленского
Фото: ReutersReuters

"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — заявил парламентарий.

Также политик напомнил про русскую поговорку "Не по Сеньке шапка". Ранее Зеленский провел пресс-конференцию "30 вопросов президенту Украины" с участием зарубежных журналистов. На ней глава государства, в частности, рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря.

Также в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение. Кроме того, Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что ему стыдно за эпизод украинской разведки" с операцией по задержанию сотрудников ЧВК "Вагнер". По его словам, операция должна была пройти на борту самолета "Турецких авиалиний". Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран.

Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Украинский лидер подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.

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