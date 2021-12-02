«Президент жалок»: в Раде заявили о «позоре» Зеленского

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин подверг критике пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — заявил парламентарий.

Также политик напомнил про русскую поговорку "Не по Сеньке шапка". Ранее Зеленский провел пресс-конференцию "30 вопросов президенту Украины" с участием зарубежных журналистов. На ней глава государства, в частности, рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря.

Также в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение. Кроме того, Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что ему стыдно за эпизод украинской разведки" с операцией по задержанию сотрудников ЧВК "Вагнер". По его словам, операция должна была пройти на борту самолета "Турецких авиалиний". Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран.