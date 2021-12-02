Лукашенко: чеченцы направили мигрантов к границе с Польшей

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что в стране, в том числе россияне организовывали потоки мигрантов и направляли их к польской границе, сообщает РИА Новости.

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По словам политика, среди таких проводников были и представители Чечни. Власти Белоруссии считают, что они нанимали «частников», использовали такси и автобусы, чтобы попасть на границу, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.

«Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, уроженцы кавказской республики помогали мигрантам попадать с Минска на границу, возможно, и преодолевать ее.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов попытались нелегально попасть в Европу. Польша, объявив режим чрезвычайного положения в стране, стянула свои войска к границе. Сообщалось о случаях столкновения между пограничниками и беженцами.

В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию, пообещав ввести против них санкции. Некоторые мигранты уже вернулись на родину эвакуационными рейсами из Минска. При этом часть из них до сих пор остается в лагерях на границе.