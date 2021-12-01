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1 час назад

Столтенберг назвал неприемлемым тезис о наличии у России сферы влияния

Утверждения о том, что у России есть своя сфера влияния, являются неприемлемыми. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможной эскалации в случае расширения Североатлантического альянса на Украину - в сторону сферы влияния РФ.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, мы должны очень хорошо осознавать, что является неприемлемым. Это то, что у России есть сфера влияния», - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита глав МИД стран НАТО.

По словам генсека, у России не должно быть сфер влияния, потому что она граничит с независимыми государствами.

США обсудили с НАТО поддержку Украины против «российской агрессии»

Он отметил, что НАТО не желает возвращаться в мир, где крупные государства контролируют страны небольшого размера. Столтенберг подчеркнул, что он норвежец, а Норвегия граничит с Россией.

«И я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали, что Россия имеет своего рода право создавать сферу влияния на севере», - сказал глава альянса, его слова приводит РБК.

По словам Столтенберга, у Украины тоже имеется суверенитет и международные границы, поэтому неверно считать поддержку альянсом суверенного государства провокацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для России.

В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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