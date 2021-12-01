Болдуин выступил с заявлением по поводу убийства на съемках

Актер Алек Болдуин в интервью ABC опроверг обвинения в стрельбе на съемках фильма «Ржавчина», заявив, что не нажимал на курок пистолета. Его слова приводит Reuters.

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На съемках одной из сцен в фильме «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых патронов оказались боевые. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения. На актера в связи с событиями подали два иска.

Первый написал на Болдуина еще 20 его коллег осветитель — он заявил, что пуля, убившая оператора, едва не задела его самого. Второй же иск подала помощница режиссера Мэми Митчелл, указав, что в сценарии не говорилось ничего о выстреле в той сцене.

«Спусковой крючок не был натянут. Я не нажимал на курок. Я бы никогда не нацелил пистолет на кого-либо и не нажал на спусковой крючок. Никогда», — приводит Reuters слова Болдуина.

Он также отметил, что не знает, каким образом на съемочную площадку могли попасть боевые патроны.