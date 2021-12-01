Болдуин выступил с заявлением по поводу убийства на съемках

Актер Алек Болдуин в интервью ABC опроверг обвинения в стрельбе на съемках фильма «Ржавчина», заявив, что не нажимал на курок пистолета. Его слова приводит Reuters.
На съемках одной из сцен в фильме «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых патронов оказались боевые. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения. На актера в связи с событиями подали два иска.
Первый написал на Болдуина еще 20 его коллег осветитель — он заявил, что пуля, убившая оператора, едва не задела его самого. Второй же иск подала помощница режиссера Мэми Митчелл, указав, что в сценарии не говорилось ничего о выстреле в той сцене.
«Спусковой крючок не был натянут. Я не нажимал на курок. Я бы никогда не нацелил пистолет на кого-либо и не нажал на спусковой крючок. Никогда», — приводит Reuters слова Болдуина.
Он также отметил, что не знает, каким образом на съемочную площадку могли попасть боевые патроны.
На данный момент следователи выясняют все детали произошедшего. Уголовное дело пока не было возбуждено.