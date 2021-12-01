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40 минут назад

«Омикрон»-штамм добрался до США

В США зарегистрирован первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщает CNN.

«Омикрон»-штамм добрался до США
Фото: ReutersReuters

Новый вариант COVID-19 подтвердился у человека, который 22 ноября вернулся из Южной Африки и 29 ноября сдал тест на инфекцию.

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Сейчас заболевший находится на карантине, у его родственников вирус пока не выявлен.

Отмечается, что первый «омикрон»-пациент был полностью вакцинирован и переносит болезнь в легкой форме.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что к 1 декабря «омикрон»-штамм коронавируса зарегистрирован уже в 23 странах. Глава ВОЗ считает, что полный запрет на международные поездки не станет помехой для распространения новой инфекции.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» ни у кого из заболевших не выявлен.

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