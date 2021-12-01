«Омикрон»-штамм добрался до США

В США зарегистрирован первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщает CNN.

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Новый вариант COVID-19 подтвердился у человека, который 22 ноября вернулся из Южной Африки и 29 ноября сдал тест на инфекцию.

Сейчас заболевший находится на карантине, у его родственников вирус пока не выявлен.

Отмечается, что первый «омикрон»-пациент был полностью вакцинирован и переносит болезнь в легкой форме.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что к 1 декабря «омикрон»-штамм коронавируса зарегистрирован уже в 23 странах. Глава ВОЗ считает, что полный запрет на международные поездки не станет помехой для распространения новой инфекции.