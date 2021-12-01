Послы Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии

Послы 27 стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций в отношении властей Белоруссии, он включает около 25 физических и юридических лиц, пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Фото: Reuters Reuters

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", - сказал дипломат.

По его словам, ожидается, что решение будет опубликовано и вступит в силу в четверг.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 15 ноября сообщил, что пятый пакет санкций ЕС против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни.

Санкции приняты в отношении Белоруссии за неправильно, с точки зрения ЕС, проведенные президентские выборы в августе 2020 года и последовавшие за ними задержания и судебные процессы в отношении участников антиправительственных выступлений.

Меры носят индивидуальный характер, они введены против высшего руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и членов его семьи, а также членов правительства, силовиков, прокуроров, представителей судебной и избирательной системы.