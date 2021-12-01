В Германии задумали запретить непривитым посещать магазины

Власти ФРГ задумали ограничить непривитым гражданам доступ в магазины, сообщил портал Focus Online со ссылкой на проект решения, подготовленный к переговорам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации СМИ, жителям можно будет посещать только аптеки и супермаркеты и встречаться в небольших компаниях — до двух человек. На детей правило не распространяется. Будут закрыты бары и клубы по всей стране. Планы об ужесточении мер 2 декабря собираются обсудить покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель, ее преемник Олаф Шольц и власти 16 федеральных земель.

Как пишет Focus Online, школы в Германии закрывать не будут, но масочный режим усилят. Футбольные стадионы будут заполнять зрителями только на 30 процентов, а на культурные мероприятия запретят впускать более 5 тысяч человек одновременно. Также планируется сделать 30 миллионов прививок к концу декабря.