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1 час назад

В Германии задумали запретить непривитым посещать магазины

Власти ФРГ задумали ограничить непривитым гражданам доступ в магазины, сообщил портал Focus Online со ссылкой на проект решения, подготовленный к переговорам.

В Германии задумали запретить непривитым посещать магазины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, жителям можно будет посещать только аптеки и супермаркеты и встречаться в небольших компаниях — до двух человек. На детей правило не распространяется. Будут закрыты бары и клубы по всей стране. Планы об ужесточении мер 2 декабря собираются обсудить покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель, ее преемник Олаф Шольц и власти 16 федеральных земель.

Как пишет Focus Online, школы в Германии закрывать не будут, но масочный режим усилят. Футбольные стадионы будут заполнять зрителями только на 30 процентов, а на культурные мероприятия запретят впускать более 5 тысяч человек одновременно. Также планируется сделать 30 миллионов прививок к концу декабря.

Ранее сообщалось, что в ФРГ задумываются о введении обязательной вакцинации. По словам лидера немецкой партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт, строгий локдаун и ограниченные социальные контакты — это более жесткие требования, чем призыв к вакцинации.

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,
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