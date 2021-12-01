Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире телеканала «Наш», рассказывая о бедственном положении граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Женщина рассказала, что ей 68 лет, она живет в Черкасской области. По ее словам, «странно», что стране не хватает электроэнергии и угля.
«Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», - добавила пенсионерка и расплакалась.
В феврале 2021 года вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что почти половина населения Украины, 19 млн человек, проживает за чертой бедности.
По данным ООН, Украина - самая бедная страна в Европе, за чертой бедности проживает до 60 % населения Украины.