Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире

«Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», - добавила пенсионерка и расплакалась.