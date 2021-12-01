В Европе еще не привиты 150 млн человек. Их заставят

В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации для всех категорий граждан, причем отдельные страны уже начинают осуществлять это на своих территориях. Например, Австрия, где в срыве прививочной кампании обвинили антиваксеров. Как европейские страны переходят от принципа добровольности к принуждению и вызовет ли это новую протестную волну — в материале «Газеты.Ru».

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В Евросоюзе могут обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, для этого необходимы дискуссия и общий подход. Она обратила внимание, что в ЕС полностью вакцинировано около 77% взрослых - 66% всего населения.

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Непривитой остается треть европейцев, то есть 150 млн человек.

При этом в разных странах Евросоюза доля привитых и отказавшихся от прививки граждан отличается в несколько раз.

Германия

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в прошлом месяце заявил, что к концу зимы каждый житель страны либо получит прививку от COVID-19, либо выздоровеет от инфекции, либо умрет.

Вместе с тем он, как и другие члены уходящего правительства Ангелы Меркель, высказывается против обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии, социал-демократ Хайко Маас также обращал внимание, что принять решение об обязательной вакцинации трудно с точки зрения конституции страны.

Новые власти ФРГ придерживаются менее либеральных взглядов. В поддержку идеи принудительной вакцинации уже выступил будущий канцлер Олаф Шольц.

Солидарность с ним в этом выражает и лидер немецкой партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт, по словам которой строгий локдаун и ограниченные социальные контакты - это более жесткие требования, чем призыв к вакцинации.

По официальным данным, в Германии как минимум одну дозу вакцины от коронавируса ввели 71% населения, а полностью там вакцинированы 68% жителей. Из них 7% получили бустерную дозу вакцины. Вакцинация началась в ФРГ в конце декабря 2020 года.

Как следует из результатов опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel, более 70% жителей Германии высказались за обязательную вакцинацию от коронавируса, причем такую меру поддержали во всех возрастных группах. Тем не менее, принудительная вакцинация в этой стране пока остается на уровне идеи.

Австрия

В Австрии подготовили законопроект, согласно которому отказавшиеся от обязательной вакцинации жители страны должны будут платить штраф в размере до €7,2 тыс., пишет Kronen Zeitung. Размер минимального штрафа предположительно составит €3,6 тыс. Также допускается лишение свободы "отказников" на четыре недели. По предварительным данным, если этот закон примут, он вступит в силу в феврале 2022 года и будет действовать в течение трех лет.

О введении с февраля следующего года в Австрии обязательной вакцинации от COVID-19 ранее говорил канцлер Александер Шалленберг.

По его словам, программу добровольной вакцинации сорвали противники прививок и фейковые новости в стране, которые подстрекают людей к отказу от укрепления своего иммунитета.

С 1 февраля прививку от коронавируса в Австрии должны будут сделать все, кроме беременных и несовершеннолетних. Вопрос об ужесточении коронавирусных ограничений и введении локдауна в стране встал особенно остро на фоне рекордных ежесуточных показателей по числу заболевших. В преддверии локдауна, который начал действовать 15 ноября, в стране фиксировали почти 12 тыс. случаев инфицирования в сутки.

Локдаун должен завершиться 12 декабря, но только для привитых, а для тех, кто вакцинацию не прошел, ограничения останутся в силе.

В Австрии полностью вакцинированы 66,5% населения - 5,6 млн человек. Первую дозу препарата получили 6,3 млн человек. Ревакцинацию прошли 1,8 млн человек.

Франция

Франция пока не рассматривает возможность принудительной вакцинации, избрав метод ограничений в отношении невакцинированных. Президент страны Эмманюэль Макрон еще в июле объявил о введении ограничений на посещение концертных залов, кинотеатров, фестивалей, кафе и ресторанов, торговых центров, тренажерных залов, для междугородных железнодорожных, автобусных и авиарейсов. Французам для всего этого требуется санитарный паспорт: QR-код, который выдается вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный тест. Бесплатные ПЦР-тесты с октября отменены, один тест стоит 22 евро и действует только 72 часа.

В течение суток после выступления Макрона на прививку записалось рекордное количество человек - 1,7 млн, пишет интернет-издание The Local. На следующий день вакцину получили почти 800 тыс. французов - почти в 1,5 раза больше, чем в среднем вакцинировалось ежедневно.

К моменту заявления Макрона как минимум одну дозу получили 54% французов, а спустя четыре месяца их доля увеличилась до 77%.

В республике вакцинация от COVID-19 обязательна для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Сотрудникам, у кого не окажется при себе санитарного паспорта, выпишут штраф €135, во второй раз - уже €1500. Если подобное случится трижды за месяц, то нарушителю грозит не только штраф в €3750, но и тюремное заключение сроком до полугода.

Италия

В Италии прививка от коронавируса также пока не входит в список обязательных. Единственное исключение сделано для медработников, которые должны были вакцинироваться, согласно правительственному декрету. За допуск к рабочему месту медицинских сотрудников без ковид-сертификата сам работник, как и работодатель, могут быть оштрафованы на сумму от €400 до €3 000.

Тестирование на коронавирус в стране платное - в среднем стоимость этой услуги достигает от €50 до €100. Кроме того, не соблюдающих требования работников могут отстранять от работы без сохранения заработной платы и штрафовать на сумму до €1500.

В Италии количество граждан, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, уже превысило 85%.

Тем не менее, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца еще в сентябре говорил, что не исключает введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса.

"Обязательство - инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Народные волнения

Идея введения обязательной вакцинации уже стала причиной волнений в обществе в разных странах. В ноябре около 40 тыс. человек вышли на улицы Австрии, чтобы выразить протест против таких мер. Некоторые участники акции выкрикивали в громкоговорители лозунг: "Мир, свобода, нет диктатуре".

"Если решение об обязательной вакцинации будет принято, это, безусловно, вызовет волну протеста", - сказал "Газете.Ru" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его словам, протесты будут проходить повсеместно, потому что практически во всех странах есть объединения антиваксеров.