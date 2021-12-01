Лукашенко раскрыл роль чеченцев в «миграционной войне»

Эти люди (беженцы. — NEWS.ru.) нанимают частников, 350 километров — 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток, — заявил Лукашенко.