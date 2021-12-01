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31 минуту назад

США готовы ввести особые санкции против России

США готовы ввести против России сильные экономические меры, от которых отказывались раньше, в случае ее агрессии по отношению к Украине, заявил глава госдепа Энтони Блинкен, пишет "Интерфакс".

США готовы ввести особые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что

По его словам, США должны быть готовы к любому развитию ситуации на границе Украины и России. Он считает, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия с помощью минских договоренностей.

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,Интерфакс,
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