США готовы ввести особые санкции против России

США готовы ввести против России сильные экономические меры, от которых отказывались раньше, в случае ее агрессии по отношению к Украине, заявил глава госдепа Энтони Блинкен, пишет "Интерфакс".
"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Риге.
Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что
По его словам, США должны быть готовы к любому развитию ситуации на границе Украины и России. Он считает, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия с помощью минских договоренностей.