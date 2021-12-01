США готовы ввести особые санкции против России

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Риге.