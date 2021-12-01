Крупные боестолкновения с применением тяжёлых вооружений вспыхнули на границе Ирана и Афганистана. Бои ведут иранские пограничники и боевики радикального движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает афганское агентство Aamaj News.

По имеющейся информации, несколько иранских КПП на границе с Афганистаном перешли под контроль талибов, которые ранее захватили власть в стране.

Столкновения между иранскими пограничниками и талибами усилились в районе Конг провинции Нимроз, несколько иранских пограничников были захвачены в плен после наступления талибов. Местные жители покинули этот район, — говорится в сообщении агентства.

Ожесточённые боестолкновения между боевиками движения «Талибан» и иранскими пограничниками начались в среду, 1 декабря, во второй половине дня. Причина конфликта до сих пор неясна.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.