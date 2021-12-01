«Украина может ответить реально. Экономики двух стран тесно взаимосвязаны. Вместе с тем и Лукашенко может нанести достаточно болезненные удары по экономике Украины. Например, перестав поставлять туда, в первую очередь, топливо и нефтепродукты, без которых Украина не сможет воевать, потому что в танки заливать будет нечего, и вообще все встанет. Украина также остро зависит от электроэнергии. Но Лукашенко этого не сделает по той простой причине, что Украина - это очень важный для него рынок. Он лишит страну существенной части доходов. С другой стороны, Украина может сама перестать покупать у Белоруссии товары машиностроения, удобрения. Там много чего страны поставляют друг другу. Поэтому если действительно начнется серьезная экономическая война, то сложно делать прогнозы, кто от этого пострадает больше, а кто меньше. Пострадают обе стороны. И достаточно серьезно. Украина, конечно, может в качестве протеста против такого шага Лукашенко по признанию Крыма, что называется, встать в позу и героически замерзнуть, отказавшись покупать электроэнергию и топливо у Минска. Но этот вариант только для совсем уж упертых, далеко не все жители страны готовы ради "национальной гордости" в кавычках терпеть голод и холод. Но далеко не факт, что дойдет до полноценной экономической войны.



Сейчас идет пикировка на уровне заявлений, на уровне взаимных угроз. Но понятное дело, что Лукашенко абсолютно прав в том плане, что Украина повела себя достаточно некрасиво, присоединившись к антибелорусским санкциям, поддержав отказ Европы признавать его законным президентом Белоруссии. Причем совершенно на ровном месте. Если у Польши, Литвы, Латвии и прочих давний конфликт с Белоруссией, то с Украиной у Лукашенко всегда все было вась-вась. И при (Петре) Порошенко, и при (Владимире) Зеленском. И Лукашенко неоднократно делал шаги, которые не нравились Москве. Шаги в пику Москве, чтобы ее немного уколоть: он ездил в Киев, обнимался с Порошенко, говорил, что украинцы и белорусы - братские народы. При этом он продолжал поставлять топливо, которым, в том числе, заправляли воюющие в Донбассе танки. То есть нельзя сказать, что отношения были безоблачными, но они были очень хорошими. И собственно по этой причине Лукашенко ранее даже не заикался о том, чтобы признать Крым, еще что-то. Но Зеленский на ровном месте просто испортил эти отношения, поддержав резкую позицию Запада после прошлогодних выборов в Белоруссии. Сейчас он фактически тоже поддержал позицию Запада относительно миграционного кризиса, они войска стягивают к границе, чуть ли не звучат угрозы.



Если теоретически представить, что Лукашенко признает Крым практическими действиями, то это будет логично. И Украина этого заслуживает. Но пока что мы слышим заявления, слышим обещания туда поехать, обещания пустить в Крым самолеты. Но ничего этого пока не сделано. Еще летом, когда была вся эта ситуация с (Романом) Протасевичем, Лукашенко сказал, что "Белавиа" будет летать в Крым. И что, и где, и когда она будет туда летать? Это совершенно непонятно. Точно также как непонятно, когда и в каком статусе Лукашенко поедет в Крым, и поедет ли в принципе. Я не исключаю, что это заявление Лукашенко (по Крыму) - это такое последнее китайское предупреждение как Украине, так и Западу, что, мол, если вы сейчас же не сядете за стол переговоров, то я завтра полечу в Крым. И если завтра Запад таки сядет за стол переговоров, если Киев резко изменит свою позицию, то вполне можно ожидать, что Лукашенко опять эту тему "заболтает" и никакого признания на самом деле не состоится.



Но даже если Лукашенко действительно признает Крым на практике, то это совершенно не означает, что Украина пойдет на такие крайние меры, как отказ от закупки электричества. Потому что там сейчас достаточно серьезный энергетический кризис: газа, откровенно говоря, мало, с углем вообще швах - Россия его отказалась поставлять. И украинские энергосистемы могут элементарно не пережить зиму. В этих условиях сложно представить ситуацию, в которой Украина добровольно пойдет на то, чтобы героически замерзнуть в пику Лукашенко, даже если он признает Крым.



Вообще очень сложно говорить о том, как выглядит признание отдельного региона страны. Если две страны признают друг друга, то это заключается в установлении дипломатических отношений и в открытии посольств в столицах друг у друга. Тут есть четкое определение - что такое признание страны как субъекта международного права. А что такое признание отдельного региона страны - это сложный вопрос, никаких четких критериев нигде не прописано. Если вы признаете какую-то страну, устанавливаете дипломатические отношения, открываете там свое диппредставительство, то это означает, что вы по определению признаете основной закон, конституцию этой страны. А в конституции этой страны указаны все ее регионы, соответственно, указаны границы. А если вы имеете посольство в какой-то стране, признаете ее, но при этом заявляете, что не признаете какой-то регион этой страны ее частью, то это получается юридический казус. Говорить о том, что какое-то конкретное действие будет означать стопроцентное признание Крыма, нельзя. Таких инцидентов в дипломатической практике, насколько мне известно, не существует. Тут речь может идти о некой совокупности факторов. Конечно, это должна быть поездка самого Лукашенко в Крым. Причем не как туриста, а как официального лица. Второе - это открытие консульства, третье - открытие авиасообщения. Также должны официально появится на полках магазинов белорусские товары. Потому что неофициально они присутствуют на полках и в Абхазии, и в Южной Осетии, а также в ДНР, и в ЛНР, которые Белоруссия никак не признает. Президент Болгарии недавно тоже сказал, что Крым по факту является частью России. Но это же не означает, что Болгария признала Крым российским... Названные мною факторы должны быть обязательными, а если их не будет, тогда Лукашенко или кто угодно еще сможет все переиграть в обратную сторону и сказать, что его не так поняли, что его заявление совершенно не означает никакого признания», - отметил Родионов.