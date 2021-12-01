На Украине указали Белоруссии точку невозврата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал точкой невозврата в украинско-белорусских отношениях признание Крыма частью России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым — это не поле для компромиссов», — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже считает Белоруссию потенциальным источником угрозы. По его словам, у страны по сути «есть северный фланг», который необходимо оборонять.

Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым де-факто и де-юре является российским, а также заявил о намерении посетить полуостров. По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги.