В Литве обнаружили "агента Кремля"

Депутат Миндаугас Линге заявил, что советник президента Юрате Шовене работает на Россию. Вывод был сделан на фоне того, что советник предложил уменьшить число подписей граждан, необходимых для проведения референдума. С 300 тысяч до 100 тысяч человек, сообщает BALTNEWS.
По мнению Линге, реализация этой инициативы сделает Литву более уязвимой для случайных нововведений.
"Посольство России, наверное, уже радостно отчиталось службам в Кремле о поддержке президента, чтобы Литва управляла референдумом", – добавил представитель Сейма.
Ранее Миндаугас Линге заявил, что правящая партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" не сможет заставить литовского лидера замолчать.
"Реакция правящих показывает, что предпринимаются попытки заставить умолкнуть президента и добиться того, чтобы она не критиковала, не видела ошибок правящих и открыто об этом не говорила. Но заткнуть президента точно не получится, об этом не стоит ни мечтать, ни питать каких-то иллюзий", – подчеркнул он.