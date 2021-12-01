В Литве обнаружили "агента Кремля"

"Реакция правящих показывает, что предпринимаются попытки заставить умолкнуть президента и добиться того, чтобы она не критиковала, не видела ошибок правящих и открыто об этом не говорила. Но заткнуть президента точно не получится, об этом не стоит ни мечтать, ни питать каких-то иллюзий", – подчеркнул он.