«Проводил взрывную деятельность». В чем обвиняют российского вице-адмирала

Замначальника Тихоокеанского флота России Денис Березовский может быть заочно осужден на Украине. Против российского вице-адмирала выдвинуто обвинение в госизмене. Ранее офис генерального прокурора Украины подал в суд ходатайство о предоставлении разрешения на задержание главы Крыма Сергея Аксенова.

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Созданная на Украине «прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя» направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего ВМС страны. В релизе ведомства имя фигуранта дела не отображено, однако речь идет о заместителе командующего Тихоокеанским флотом России Денисе Березовском.

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Украинская сторона инкриминирует Березовскому государственную измену и создание и руководство преступной организацией (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Обвинения против него выдвигаются на основании специального досудебного расследования.

Согласно версии следствия, офицер объединился «в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым», тем самым совершив государственную измену. Березовский, который на тот момент находился в звании контр-адмирала, отказался выполнять приказы украинской власти и дал присягу «самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму».

«Своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении взрывной деятельности против Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского командующим ВМС ВСУ. Перед ним стояли задачи сдерживания, локализации и нейтрализации вооруженных конфликтов, в том числе предоставления отпора «агрессии с моря».

В итоге Березовский пробыл в этой должности менее одного дня — сразу после своего назначения он публично отказался от исполнения каких-либо приказов и распоряжений ВСУ и присягнул «на верность крымскому народу».

Тогда же премьер-министр Крыма Сергей Аксенов объявил о создании собственных военно-морских сил, а Березовский стал их командующим. В марте 2014-го, напомним, значительная часть дислоцировавшегося в Крыму личного состава украинской армии, включая Березовского и других военачальников, на добровольной основе перешла на сторону сил крымского сопротивления, а позже — и России.

Украина в ответ возбудила против офицера уголовное дело о государственной измене и указом и.о. министра обороны Игоря Тенюха отстранила его от занимаемой должности «за неспособность организовать управление войсками в экстремальных условиях». А 24 марта, спустя шесть дней после того, как был подписан договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказом назначил Березовского заместителем командующего Черноморского флота ВМС России — ему был вручен личный номер военнослужащего российской армии. Президент Владимир Путин утвердил назначение бывшего украинского контр-адмирала в апреле.

В 2020-м Березовский был повышен в звании до вице-адмирала и перешел на должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом. Он находится в санкционных списках СНБО Украины и Евросоюза, введенных в отношении лиц из бывшего высшего офицерского состава страны.

Согласно постановлению украинской прокуратуры, Березовский лишен всех государственных наград и званий и находится в розыске за дезертирство.

50-летний Денис Березовский — выпускник Севастопольского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. В 1992-м он дал присягу Украине и начал военную службу в ВСУ. В период с 2002 по 2004 год Березовский командовал сторожевым кораблем украинского флота фрегатом «Гетман Сагайдачный». В дальнейшем перешел на штабную работу и с 2008-го по 2010-й был главой центра морских операций, а незадолго до событий в Крыму занимал пост заместителя начальника управления боевой подготовки ВМС Украины.

Накануне украинские ведомства вынесли решение относительно еще одного российского государственного деятеля, участвовавшего в событиях в 2014 года. Киевский апелляционный суд разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, при этом его имя также полностью не расшифровывается в официальных релизах. О возможности задержания Аксенова и заключения его под стражу до этого ходатайствовал офис генерального прокурора Украины. На Украине против руководителя полуострова возбуждено несколько уголовных дел — в частности, он подозревается в совершении действий, направленных на захват власти и посягательстве на территориальную целостность, а также в руководстве преступным сообществом или преступной организацией.

Несмотря на решение суда, задержание Аксенова фактически не представляется возможным по причине его отсутствия на территории Украины.

Реагируя на это, Аксенов заявил о нелепости судебного решения и предложил киевским властям попробовать его задержать.