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42 минуты назад

Лукашенко пообещал быть с Россией при агрессии Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия окажется перед агрессией Украины, то власти страны займут сторону Москвы. Об этом глава государства рассказал в интервью РИА Новости.

Лукашенко дал обещание Москве на случай агрессии Украины
Фото: ТАССТАСС

«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сейчас происходит на Украине.

«Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заключил глава Белоруссии.

Украина пригрозила Лукашенко за признание Крыма российским

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в течение нескольких минут, то Россия будет вынуждена создать в ответ такую же угрозу.

Глава государства отметил, что РФ уже сейчас может ответить на подобные действия со стороны соседней страны.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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