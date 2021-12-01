Лукашенко дал обещание Москве на случай агрессии Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия окажется перед агрессией Украины, то власти страны займут сторону Москвы. Об этом глава государства рассказал в интервью РИА Новости.

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«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сейчас происходит на Украине.

«Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заключил глава Белоруссии.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в течение нескольких минут, то Россия будет вынуждена создать в ответ такую же угрозу.