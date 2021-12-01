В немецком издании Der Spiegel опубликовали статью, посвящённую блокировке оборонного бюджета США членами Республиканской партии в связи с вопросом по санкциям против «Северного потока — 2». До этого республиканцы заблокировали принятие в сенате расходов на военную сферу из-за требований обсудить «российскую угрозу» и снабжение Украины оружием. Материал вызвал активное обсуждение в комментариях.

Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются? — поинтересовался пользователь LeiderEhrlich.

Читатель под ником MrSpock выразил мнение, что европейская энергетическая политика вообще не относится к сфере интересов США.

Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ. — NEWS.ru) индустрия задействует тяжёлую артиллерию... — указал Farafan.

Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились! — отметил Grismo.

Еще один пользователь отметил странную связь между благополучием Германии и «трансатлантической дружбой».

Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это, — выразил мнение Hingucker.

В итоге пользователи резюмировали, что с такими «друзьями», как США, и враги не нужны.

Ранее сообщалось, что в Кремле надеются, что никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока — 2» не будет, так как в запуске газопровода заинтересованы все европейские потребители.