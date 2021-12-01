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1 час назад

Хоккеист Панарин бросил перчатку в противника из-за русофобских оскорблений.Видео

Хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» бросил перчатку в канадца Брэда Маршанда после оскорблений и русофобских высказываний. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Конфликт между спортсменами произошел на скамейке запасных. Канадец стал оскорблять Артемия, а потом перешел на Россию в целом. И наш спортсмен не стал этого терпеть.

«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну» - поделился мыслями российский хоккеист.

В итоге Артемия оштрафовали на $5000, а провокатора Маршанда не стали наказывать вообще. Карма настигла канадца позже - его дисквалифицировали на три матча за то, что во время следующей игры он не по правилам атаковал защитника «Ванкувера».

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