Хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» бросил перчатку в канадца Брэда Маршанда после оскорблений и русофобских высказываний. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Конфликт между спортсменами произошел на скамейке запасных. Канадец стал оскорблять Артемия, а потом перешел на Россию в целом. И наш спортсмен не стал этого терпеть.

«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну» - поделился мыслями российский хоккеист.