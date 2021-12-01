От Airbus потребовали признать проблемы с самолетами

Генеральный директор компании Qatar Airways Акбар Аль Бакер обратился к европейской авиастроительной компании Airbus с требованием признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей их самолетов модели A350. Он также заявил, что Qatar Airways впредь отказывается покупать широкофюзеляжные самолеты у Airbus. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на интервью Aviation Club UK.
По его словам, катарская авиакомпания не может оставить эту проблему без внимания, ее необходимо решить. Компания Airbus нанесла значительный ущерб операциям Qatar Airways подобными дефектами. Аль Бакер заявил, что его компания не владеет информацией о том, связаны ли повреждения фюзеляжей A350 с истечением срока их летной годности. Он также подтвердил, что Qatar Airways в связи с дефектами недавно «посадила» 20 дальнемагистральных самолетов компании Airbus.
Аль Бакер подчеркнул, что в Airbus сейчас прорабатывают решения для устранения неполадок в A350.
По информации агентства Reuters, которое опубликовало свое собственное расследование этого дела, еще как минимум пять других авиакомпаний жаловались на выявленные в A350 неполадки. Это началось с тех пор, как новая модель была введена в эксплуатацию.