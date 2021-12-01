В США заявили о выявлении «омикрона» в 20 странах

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 20 странах, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«По состоянию на вчерашний день было 205 подтвержденных случаев в 18 странах. Только сегодня утром эти показатели поднялись до 226 случаев в 20 странах», – приводит слова Фаучи ТАСС.

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Как считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США, ожидается, что «эти цифры будут быстро меняться». Главный инфекционист США уточнил, что в Штатах пока не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал мнение, что «омикрон» уже мог распространиться по всему миру.

«Насколько четко «омикрон» будет выявляться на ПЦР-тестах, смогут ли врачи-лаборанты с текущими тест-системами правильно его определять – это тоже большой вопрос из-за большого числа мутаций. И я думаю, что мы не знаем истинных масштабов распространения «омикрона» в мире. Потому что секвенируется очень маленькая доля проб, сотая или даже тысячная часть, по сравнению с ПЦР-исследованиями. Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств. И, учитывая трафик, вполне можно допустить, что этот штамм уже получил всеобщее распространение», – сказал Исаев.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.