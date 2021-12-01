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13 минут назад

Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым территорией России де-факто и де-юре. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Крымский полуостров на деле фактически принадлежит России, а после референдума — и юридически.

Белорусский лидер в интервью упомянул свой запланированный визит в Крым. Он указал, что совместная поездка на полуостров вместе с президентом России Владимиром Путиным будет символизировать признание Крыма российской территорией со стороны Белоруссии. Лукашенко заявил, что имеет полное право посетить Крым, под чьим бы руководством тот ни был.

Президент Белоруссии планирует начать свой визит с Севастополя. Губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что Лукашенко всегда ждут, ему с удовольствием проведут экскурсию по памятным историческим местам и расскажут о реализации новых масштабных проектов. Развозжаев пообещал выйти в море от Графской пристани или из Балаклавы и добавил, что в Севастополе можно хорошо отдохнуть в любое время года.

Лукашенко также рассказал, что теперь Белоруссии разрешены полеты в Крым, и компания «Белавиа» при необходимости начнет совершать рейсы. Он напомнил, что в Крыму расположен белорусский санаторий, и республика намерена доставить туда своих граждан.

В мире,Крым наш,Михаил Развозжаев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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