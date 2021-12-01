Кулеба пригрозил Лукашенко после слов о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве оценят действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма , а не его слова. Дипломат отметил, что если Минск действительно признает полуостров российским, на Украине станут действовать «по полной программе», сообщает «Укринформ» .

Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александра Лукашенко. Мы будем оценивать его действия, — подчеркнул Кулеба.

Он назвал непоправимым ударом по украинско-белорусским отношениям возможное признание Минском «незаконной оккупации Крыма Россией». Дипломат предупредил президента Белоруссии, что в этом случае Киев будет действовать жёстко.

Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание, — пояснил министр.

Ранее стало известно, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Об этом заявил 30 ноября Александр Лукашенко. По его словам, когда он отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским.