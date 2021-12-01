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18 минут назад

Британцы призвали отказаться от конфликта с Россией из-за Украины

Западные СМИ опубликовали ряд статей, в которых говорится о подготовке наступления на Украину со стороны России. Читатели британского издания The Telegaph высказали свое мнение об этом информационном поводе и оценили возможный конфликт с Россией из-за Украины и силы противников. Об этом пишет «Газета.ру».

Британцы призвали отказаться от конфликта с РФ из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Пользователь под ником Cord Webster указал, что если конфликт «спустить на тормозах», то есть опасность возникновения ядерной войны. Он также заявил, что у Европы кроме ядерного вооружения ничего нет, поэтому западным странам потребуется слишком много времени для мобилизации своих «скудных» сил.

Читатель Mark Walker написал, что Украина не представляет интереса для Великобритании. Пользователь Barry Evans заметил, что «русские отлично воюют в мороз», а в качестве доказательства предложил «вспомнить Сталинград».

Читатель leon bb заявил, что «Украинская утка «Русские идут» — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения». По его словам, Киев уже спровоцировал конфликт новейшим американским оружием и беспилотниками. Пользователь заключил, что теперь власти Украины напустили «пропагандистскую дымовую завесу», которая позволит им «по-тихому смыться».

В мире,Газета.Ru,
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