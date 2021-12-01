В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
27 минут назад

США заявили о постоянной готовности ввести санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной. Однако подобные решения Штаты считают нужным обсуждать со своими европейскими союзниками, сообщает ТАСС.

США заявили о постоянной готовности ввести санкции против РФ
Фото: Kevin Lamarque / ReutersKevin Lamarque / Reuters

На брифинге журналисты задали Псаки вопрос, примет ли администрация Конгресса меры против России в случае ее «вторжения на Украину». В ответ на это представитель Белого дома заявила о постоянной готовности ввести санкции против России.

«Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять. Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали европейским союзникам», — подчеркнула Псаки.

28 ноября в Кремле ответили на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил возможность нападения России на Украину. Он заявил, что обвинения такого рода в адрес России обусловлены стремлением скрыть неудачи в политике украинского президента Владимира Зеленского. «Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации США: Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул Антонов.

В мире,Конфликты,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители