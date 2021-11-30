Байден оконфузился во время обращения к нации

Президент США Джо Байден не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «омикрон».
Во время обращения к нации американский лидер несколько раз назвал новый вариант вируса «омникрон». Видеоподборку с ошибками Байдена опубликовал Youtube-канал Recount.
В ходе своего выступления Байден отказался считать «омикрон»-штамм поводом для паники. Он заявил, что не собирается вводить новые ограничения в связи с появлением «омикрона».
По словам Байдена, США стали одним из первых государств, ограничивших въезд из Южной Африки. Эта мера должна замедлить распространение нового штамма и дать людям возможность вакцинироваться, отметил президент США.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. К 30 ноября случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 11 странах Евросоюза и 9 странах за пределами ЕС. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» ни у кого из заболевших не выявлен.