Байден оконфузился во время обращения к нации

Президент США Джо Байден не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «омикрон».

Фото: Reuters Reuters

Во время обращения к нации американский лидер несколько раз назвал новый вариант вируса «омникрон». Видеоподборку с ошибками Байдена опубликовал Youtube-канал Recount.

В ходе своего выступления Байден отказался считать «омикрон»-штамм поводом для паники. Он заявил, что не собирается вводить новые ограничения в связи с появлением «омикрона».

По словам Байдена, США стали одним из первых государств, ограничивших въезд из Южной Африки. Эта мера должна замедлить распространение нового штамма и дать людям возможность вакцинироваться, отметил президент США.