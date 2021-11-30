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19 минут назад

В ВОЗ высказались о влиянии запрета на путешествия на COVID

В ВОЗ считают, что распространение COVID-19 не остановит полный запрет на путешествия.

В ВОЗ высказались о влиянии запрета на путешествия на COVID
Фото: ReutersReuters

Введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса, говорится в опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) во вторник рекомендациях в связи с обнаружением на юге Африки штамма омикрон, пишет ТАСС.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», - считают в ВОЗ.

В организации посоветовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который обозначили греческой буквой омикрон, был обнаружен в ЮАР, Ботсване и ряде других африканских стран. ВОЗ признала эту мутацию вызывающей озабоченность. По данным организации, вероятность распространения штамма омикрон в мире характеризуется как очень высокая. Это может привести к серьезным вспышкам заболеваемости.

Заразившиеся уже выявлены в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и Израиле. Итальянский минздрав заявил, что омикрон обладает огромной способностью к распространению, она выше, чем у «дельты».

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, в России пока нет заразившихся новым штаммом, пишет «Вести.ру».

В мире,Минздрав РФ,ВОЗ,Вести.Ру,ИТАР-ТАСС,
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